Ferdinando Valencia afirma que Dante murió por negligencia médica: "Lo mataron"

Ciudad de México.- A poco más de un año de la trágica muerte de Dante, el actor Ferdinando Valencia hizo fuertes declaraciones contra el personal médico que atendió a su hijo y aseguró que ellos son los responsables del fallecimiento del pequeño.

El querido galán de Televisa brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para hablar de este tema y confesar que tiene pruebas de que los doctores que brindaron atención a Dante hicieron negligencia y "lo mataron".

Ferdinando explicó que durante todo el proceso tras el nacimiento de sus mellizos, fue notando contradicciones entre los médicos, pues de un día a otro le cambiaban el diagnóstico del pequeño.

Relató que fue atendido en hospitales de Colima y Guadalajara, donde no contaban con el equipo necesario para los padecimiento del bebé ni para aplicar correctamente los medicamentos.

El integrante del elenco de La mexicana y el güero explicó que tiene documentados algunos videos que comprueban la negligencia médica y confesó que sí llegó a encarar a los doctores que atendieron a Dante, sin embargo, estos le aseguraron que se iba a recuperar.

Me pedían disculpas, lloraban por mi hijo, se preocupaban. Yo les decía que no los amenazaba, pero que hablaran con verdad. Médicamente no me convencieron, eran mentiras, fue altamente indignante. De pronto un día, el doctor nos dice: ‘Señores, pueden estar tranquilos, este niño va a salir bien'... Al día siguiente mi hijo se murió. Ese es el juego hospitalario que hay lamentablemente en nuestro país", añadió Ferdinando.