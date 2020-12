Gal Gadot da fuertes revelaciones sobre la tercera entrega de 'Wonder Woman'

Estados Unidos.- Hace algunos días se estrenó la película Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por la cineasta Patty Jenkins. La cual es la secuela directa de la película Wonder Woman, del año 2017.

La primera entrega, se colocó durante la Primera Guerra Mundial, durante el año 1918. Mientras que la segunda, está ubicada durante la década de los 80, por lo que da un toque único para ambas películas, al no estar colocadas en la misma línea del tiempo.

Es por eso, que durante una reciente entrevista con MTV News, se le preguntó a la actriz si la siguiente entrega sería ubicada en el presente, ya que han viajado años adelante. E inclusive Gadot dio su opinión respecto a esa idea.

No iría, como, a los años 60 o 40 con Wonder Woman. Siento que el pasado se ha manejado bien y ahora es el momento de seguir adelante".

Así mismo, la directora de las dos películas que incluso estará a cargo de la tecera, Patty Jenkins, comentó que previamente ya se había imaginado la siguiente cinta y la historia que tiene pensada le emocionaba bastante, pero que no podía hablar respecto a ella.

De hecho, se me ocurrió una historia, y junto a Geoff Johns planeamos toda una trama para Wonder Woman 3 que nos entusiasmó mucho. Pero nunca me había sentido, así como me siento ahora. No creo que sea lo siguiente que hagamos, así que tengo que esperar y ver dónde estamos en el mundo".