"Tuve que cerrar la boca": Arturo Peniche reaparece en 'Hoy' tras polémica separación

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 22 de diciembre el famoso galán de novelas, Arturo Peniche, reapareció en el programa Hoy para hablar de lo que ha estado haciendo en los últimos meses tras anunciar que se separaba de su aún esposa, Gabriela Ortiz.

Todo parece indicar que el actor se retractó de las polémicas declaraciones que hizo en su tiempo, cuando comunicó que se había decidido alejar de la madre de sus hijos pues era "lo mejor".

Asimismo, Peniche dejó entre ver que decidió cuidar su alimentación pues tantos días en casa comenzaban a causarle ansiedad de comer todo el tiempo.

He tratado de cerrar la trompa, porque tú sabes, en el cierro, lo primero que haces es abrir el refrigerador", comentó.

Arturo también confesó que estos meses de confinamiento por el Covid-19 le ha servido para conocerse mejor pese al escándalo por su separación y que le inventaran una infidelidad al lado de la actriz Sharis Cid, quien es su suegra de su hijo.

Me he dado cuenta de los potenciales que tengo como ser humano y profesionista, he tratado de ver lo mejor de mí, con buena cara al mal tiempo y tratar de aguantar esa crisis", añadió.