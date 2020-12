Hija de Fabiola Campomanes sufre fuerte asalto mientras comía en restaurante

Ciudad de México.- La hija de la actriz Fabiola Campomanes decidió alertar a los usuarios de redes sociales luego de haber sido víctima de un asalto mientras se encontraba comiendo en un restaurante de la ciudad de México junto a su novio Diego Alcalá.

Por tal motivo, Sofía Campomanes empleó sus historias de Instagram para revelar que hace algunas semanas sufrió este incidente, pero al notar que seguía espantada por lo sucedido, es que decidió contar su experiencia.

Quiero platicarles algo que me paso, no había querido hablar del tema, pero hace unas horas que tuve que salir al banco me di cuenta que quede un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa", detalló Sofía.