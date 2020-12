Tras gran éxito en TV Azteca, Raúl Sandoval revela que vende papel higiénico ante crisis

Ciudad de México.- Ante la crisis que se vive por el Covid-19 que paralizó al mundo entero, principalmente el área del entretenimiento, el famoso exintegrante de La Academia y querido actor, Raúl Sandoval, ha anunciado en De Primera Mano que de cosechar grandes éxitos en TV Azteca, ahora vende papel higiénico para ayudarse en estos difíciles momentos.

Sandoval al igual que muchos artistas, al verse obligado a cancelar conciertos alrededor del mundo por el confinamiento, ha decidido mantenerse activo y prepararse para todo emprendiendo un negocio que lo ayuda a sostenerse a él, a su esposa, Franc Meric, y su hijo.

Ahorita se me presentó la oportunidad de hacer algo que me mantiene activo, que me mantiene y me hace sentir productivo, y algo que a mí me alienta es el trabajo y estoy vendiendo en cantidades industriales y de menudeo, papel; servitoallas y papel sanitario”, reveló en el programa De Primera Mano.