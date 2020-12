El conductor de 'Hoy', Lambda García, confiesa que recibirá el Año Nuevo muy 'acaramelado'

Ciudad de México.- Lambda García, conductor del programa matutino de Televisa, Hoy, reveló que además de los ritos que hace cada 31 de diciembre, hay un detalle que es el más importante, despertar calientito junto a su pareja de una forma muy especial.

Salgo con maleta, barro la casa, aviento lentejas, me pongo una moneda en el pie izquierdo, sí tengo mis rituales porque me gustan, me la paso bien y me da mucha risa y pues tengo fe de que alguno de esos sirva", dijo el artista durante la entrevista concedida al periodista Edén Dorantes.