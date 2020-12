Dinastía Fernández y Rivera entre las familias más polémicas del año 2020

Ciudad de México.- Este año 2020 las escándalos y polémicas estuvieron a la orden del día y 7 de las más grandes Dinastías, como la Pinal, Fernández y Kardashian-Jenner, del mundo del espectáculos fueron las principales protagonistas de estos.

Uno de los ejemplos que más resonaron, fue los ataques en Twitter de Kanye West, esposo de Kim Kardashian, lanzó en contra de la socialité madre de sus cuatro hijos y de su suegra, Kris Jenner, que causaron un gran impacto e incluso hizo sospechar de un divorcio entre ellos.

Otro suceso que conmocionó al mundo del espectáculo, fue la gran boda con cientos de invitados que tuvo Camila Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández, en plena pandemia que incluso despertó los rumores de un embarazo de la joven.

Dinastía Fernández.

La Dinastía Fernández tiene una gran cantidad de miembros famosos, como Don Vicente Fernández, ‘El Potrillo’, Alex Fernández y Vicente Fernández Jr.

Entre los grandes escándalos de esta familia en este año sobresalieron Alejandro, pues su hija Camila organizó gran fiesta para celebrar su unión de manera sorpresiva en el mes de agosto, cuando la pandemia por Covid-19 estaba en sus puntos más altos.

Mientras que Vicente aún sigue causando gran furor, pues desde los inicios de este año fue tema de conversación por la infidelidad a su exesposa, las acusaciones de abusos de esta hacia él y su reciente relación amorosa con una mujer mucho más joven que él que no deja de presumir en redes sociales y que lo ha hecho acreedor de miles de críticas.

Familia real británica.

La Reina Isabel II sin duda alguna fue una de las matriarcas de las familias mediáticas que más dolores de cabeza tuvo, esta vez a causa de prácticamente todo su legado, pues tanto el Príncipe Harry, quien en 2019 se llevo todos los escándalos, como el Príncipe William, el más tranquilo de todos los Windsor, dieron mucho de qué hablar.

Uno de los escándalos más sonados de dicha familia ha sido la salida del hijo menor de Lady Di y su esposa, Meghan Markle, que desató infinidad de rumores, como que la exactriz de Suits planeó todo desde que conoció al duque de Sussex para hacerse de más fama, escalar en poder y después irse a Estados Unidos, dividiendo a la Corona británica.

Dinastía Rivera.

Como cada año la familia de Jenni Rivera ha dado mucho de que hablar entre rupturas, reconciliaciones y compromisos con jóvenes mujeres, además de los pleitos pasados que resurgen con nuevos detalles.

Este 2020, cómo es usual, fue Chiquis Rivera quién más polémica causó al separarse de Lorenzo Méndez un par de semanas, reconciliarse con él y superar juntos su contagio de Covid-19, que le generó miles de críticas por una fiesta que habían organizado, y su más reciente anuncio de divorcio que aseguran es a causa de un tercero.

De igual manera Lupillo Rivera, hermano de ‘La Diva de la Banda’, dio mucho que hablar por su supuesto romance con Belinda, el que ahora es cosa de pasado desde que confirmó una relación con Giselle Soto, joven 19 años menos con la que ya se ha comprometido hace un par de días.

Dinastía Pinal.

Sin duda alguna, una familia que no deja de encabezar polémicas es el de la familia de Silvia Pinal, principalmente, y desde hace ya un par de años, por el drama madre e hija que viven Alejandra Guzmán y Frida Sofía entre ataques y contraataques, en los que ya están involucrados prácticamente todos, especialmente Enrique Guzmán que ha defendido a ‘La Guzmán’ con uñas y dientes como buen padre.

Sin embargo, la polémica más reciente y que más los ha sacudido es la supuesta herencia de doña Silvia, pues una fuente señaló firmemente en TV Notas que Luis Enrique Guzmán, único varón de la primera actriz de Televisa, busca quedarse con todo y dejar a sus hermanas y sobrinas sin un solo centavo, aprovechándose de una supuesta demencia que aqueja a su madre.

Ante esto ha sido Sylvia Pasquel quién ha dado la cara en varios medios de comunicación, como el programa Hoy, en los que aseguró que tanto ella como Alejandra y Luis Enrique están en sana paz y tienen muy en claro cuáles son los deseos de su madre cuándo fallezca y los cumplirán al pie de la letra.

Familia Kardashian-Jenner.

Ha inicios del 2020 la menor de este clan, Kylie Jenner, estaba en la boca de todos gracias a su sonada ruptura con Travis Scott, tras lo que fue captada con su expareja, el rapero Tayga, pero sin duda lo que se llevó los inicios de este año ha sido su beso en los labios con Rosalía.

Tras esto Kim Kardashian fue la campeona en escándalos, pues tuvo muy polémicos pleitos con dos miembros de la familia, su hermana Kourtney Kardashian, con quién se agarró a golpes en un episodio de Keeping Up With The Kardashian, y su esposo, Kanye West, quién la insultó en redes sociales y acusó de haber querido abortar a su primogénita, North, a lo que ella salió en su defensa revelando que era bipolar y ante el encierro esta se agravó.

Familia Capetillo-Gaytán.

La familia que han creado Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán este año 2020 ha estado mucho en el centro del ojo público, comenzando cuando ella decidió ponerle fin a su pausa artística, pues comenzó el rumor de que fue el reconocido actor quién le prohibió continuar con esta.

Tras esto accidentes y talentos ocultos en sus hijos han dado mucho de que hablar, siendo su reciente aparición en el Teletón, dónde sus cinco descendientes cantaron a su lado, la que más furor causó.

Familia José José (Sosa).

Sin duda alguna una familia que no deja de sorprender con problemas legales y pleitos con artistas son Anel Noreña, Marysol y José Joel Sosa, la primer familia que tuvo el fallecido José José, pues tras la muerte del 'Príncipe de la Canción' se lanzaron con todo contra Sara Salazar y Sarita Sosa, la segunda familia del creador de El Triste, asegurando que lo habían secuestrado y ocultado su cuerpo cuando murió para que no pudieran despedirse apropiadamente, incluso se han llegado a decir que ellas aceleraron el proceso para su triste deceso.

Aunque aún no han podido llegar a un cese al fuego con su media hermana, la exesposa de José José, Marysol y José Joel comenzaron una guerra con Alejandra Avalos, quién se puso del lado de ‘Las Saras’ en este desacuerdo diciendo que nunca lo obligaron a nada y que ella podía dar fe de ello debido a que el cantante y ella eran grandes amigos y se mantenían en contacto constante, incluso Noreña le advirtió que pondría una demanda en su contra.

De igual manera la familia tiene conflictos con Manuel José, el supuesto hijo no reconocido de José José, que según informes de TV Notas, cuenta con el apoyo de Sarita y planean una trampa para José Joel y destruirlo.

Dinastía Aguilar

La familia de Ángela Aguilar a lo largo de la cuarentena ha sido de las más buscadas, pero no solo por su gran talento, sino porque a mediados de mayo se comenzó a especular que la joven hija de Pepe Aguilar se había robado el corazón de Christian Nodal, lo que después se desmintió cuándo confesó que estaba en una relación con Belinda.

Otra situación que los hizo acaparar titulares, que aún lo hace, fue el fallecimiento de Flor Silvestre, famosa y talentosa actriz y cantante, quién a sus más de 90 años seguía destacando en las redes sociales de su nieta.