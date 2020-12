Camila Sodi da su versión de los hechos sobre el empujón que le dio a una reportera

Ciudad de México.- Después de que hace unas semanas Camila Sodi tuviera un desencuentro con la prensa en pleno aeropuerto de la Ciudad de México donde empujó a una periodista que trataba de entrevistarla.

Ahora la sobrina de Thalía, a través de sus redes sociales, dio su versión del incidente en una breve interacción con sus fans. A la pregunta de un internauta que le dijo. "Eres hipócrita como dicen porque empujaste a una reportera?", Sodi respondió.

En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellos dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad y la reportera me empezó a decir que la empuje y ya sabes cómo son... al final uno siempre acaba mal..."