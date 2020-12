Anthony Hopkins comparte conmovedor mensaje tras celebrar que lleva 45 años sobrio

Estados Unidos.- El destacado y reconocido actor de Hollywood, Anthony Hopkins celebra el hecho de que lleva 45 años de sobriedad y comparte un inspirador mensaje para alentar a las generaciones más jóvenes a ponerse ciertos limites y encontrar fuerzas.

El actor compartió el mensaje en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram este martes 29 de diciembre, el actor ganador del Oscar reflexionó sobre las dificultades que tuvo el año pasado y sobre la llamada de atención que tuvo hace casi medio siglo con sus problemas de alcoholismo.

Hola a todos. Buenos días. Bueno, se acerca el año nuevo. Ha sido un año difícil, lleno de dolor y tristeza para muchas, muchas, muchas personas. Pero hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención", comenzó Hopkins

Anthony continuó hablando y explicó que su intención no era predicar, si no más bien compartir un pensamiento tras recibir un mensaje que le hizo reflexionar, por lo que se animó a grabar el video para motivar a las generaciones más jóvenes que él a que no se rindan. Así mismo, aprovechó el video para desear un mejor Año Nuevo a sus seguidores.

Solo mantente ahí, solo sigue luchando. Sé valiente y poderosas fuerzas vendrán en tu ayuda... Eso me sostuvo durante toda mi vida. Y eso es todo lo que tengo que decir, y feliz año nuevo. Este será el mejor año. Gracias".

Anthony Hopkins, quien cumplirá 83 años pront, se ha sincerado anteriormente sobre su lucha contra el alcoholismo y dijo en años atrás, durante el 2018 que la religión lo ayudó a estar sobrio y señaló que si no hubiese luchado contra sus problemas, quizás estaría en una peor situación.