Hija de Cynthia Klitbo está triste por la "falta de apoyo" de su madre tras éxito en redes

Ciudad de México.- Al parecer la relación entre Cynthia Klitbo y su hija Elisa no pasa por su mejor momento. Aunque en los últimos días la actriz ha compartido experiencias que disfruta con la joven de 14 años durante su estadía en Perú, los recientes mensajes de la adolescente demuestran lo contrario.

Elisa, comenzó a publicar una serie de frases donde expresó su desaliento causado por la actitud de su famosa madre: "Es triste que la persona que más debería apoyarte sea la que más odio te tira…"

Y siguió compartiendo historias en Instagram donde comentó la razón de su decepción.

Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegue a los 58k en tik tok... pero su respuesta fue: Te han de seguir puros hombres cochinos y personas de tu escuela si no, quien mas te seguiría..?"

Elisa, producto de la relación de Klitbo con Ruben Lira, continuó expresando su desacuerdo, esta vez con revelaciones más fuertes: "Me ha dicho más cosas... pero bueno, nacer en otro hogar no se puede…. También me ha dicho que mi generación no iba a tener buenos hombres porque ellos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo...”

Y terminó sus publicaciones con una acusación rotunda hacia su progenitora: "Y ya estoy cansada de quedarme callada… Así que por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista".

Más tarde, la joven decidió borrar todas las historias y no volvió a comentar nada relacionado. Hasta el momento Klitbo no se ha manifestado respecto a estar duras declaraciones por parte de su hija. Como se recordara, la artista de de 53 años siempre ha manifestado que lleva una excelente relación con la chica quien ha sido educada de forma liberal, al estilo europeo y aseguraba que se sentía orgullosa de ver en lo que se había convertido la pequeña y lo madura que era para su corta edad.