Tras 3 años de soltería, Alicia Machado revela en 'Hoy' por qué no se ha casado

Ciudad de México.- La famosa artista venezolana, Alicia Machado, brindó una íntima entrevista al programa Hoy en la que habló de la mala suerte que ha tenido para el amor y sobre si quiere encontrar galán el próximo año.

La actriz y modelo de Televisa reconoció que permanecer soltera sí le trajo problemas emocionales durante los meses de confinamiento a causa del Covid-19 y comentó lo siguiente:

He estado mucho tiempo sola, sí me ha pegado mucho durante la pandemia, sí tengo como unos tres años sin una pareja y no sé, me está llegando el reloj, bueno, no sé, nunca me he casado", explicó.