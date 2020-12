Jorge Clarividente denuncia nuevo ataque y culpa a Sherlyn y Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Jorge Clarividente brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para confesar que fue víctima de un nuevo ataque y declaró que sospecha que las culpables serían Sherlyn y Geraldine Bazán.

El famoso brujo explicó que se encontraba realizando compras en su natal Guadalajara, Jalisco, cuando de pronto un hombre le llegó por la espalda y le exigió que entregara su teléfono además de lanzarle una amenaza.

Clarividente aseguró que durante todo el 2020 vivió distintos ataques y aunque en un principio pensó que detrás de ellos estaba "la dulce Sherlyn", ahora también sospecha de Geraldine luego de que él confesó que le hizo un "trabajo de hechicería a la güerita rusa (Irina Baeva) de Gabriel Soto".

Jorge explicó que en este nuevo ataque un sujeto le pidió su celular y lo destruyó frente de él, además mencionó a Geraldine y la mamá primeriza mientras cometía el atraco.

Curiosamente me llegaron por la espalda, era un tipo y me dijo: '¡cállate cerdo, deja ya de dar entrevistas ni de Sher, ni de Geraldine, ¡ya bájale o te vamos a dar tu día de Reyes anticipado!', pensé que me quitarían los 2 mil pesos que traía en mi cartera y todavía les dije que ahí estaba el dinero, por el contrario me sorprendió lo que me pidieron".