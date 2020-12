"La falta de conciencia": Así revela Luz Elena González que es positiva a Covid-19

Ciudad de México.- Fue la noche del pasado 30 de diciembre que a través de sus redes sociales, Luz Elena González confesó que se infectó de coronavirus, informó como fue y los duros síntomas que a tenido que pasar desde su contagio.

A través de su cuenta de Instagram es donde la guapa conductora realizó una transmisión en vivo para dar cada uno de los detalles e incluso hasta como fue que ella llegó a contagiarse: "Quería platicarles que tengo Covid-19, me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico. Llegó enferma y no avisó que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa, y esas personas me contagiaron a mí".

Mismo que lamentó con gran dolor pues la presentadora que se estaba cuidando y cuidando la salud de los seres que le rodean, terminó hasta por contagiar a sus suegros "que veían ellos (Luz y su esposo) solos por cuidado".

"Por el descuido de una persona, la falta de conciencia de no avisar (...) Desafortunadamente contagió a varias personas porque esas personas que contagió también a su vez lo hicieron con sus familias, entonces se hizo una cadena de contagiadero horrible, está muy peligroso", mencionó.

La presentadora también comentó que ha enfrentado todos los síntomas, mismos que le han resultado bastante complicados, "no me he sentido nada bien, a mí si me toco un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura, perdí el olfato, perdí el gusto, sude muchísimo, el dolor de cuerpo es horrible. Nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor".

Pero lo que brindó tranquilidad es que a pesar que la famosa no la pasa bien, su familia como lo son sus hijos y esposo se encuentran estables pues ninguno se contagió, aunque inmediatamente decidieron aislarse.