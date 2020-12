Destrozan a Elizabeth Álvarez en 'Hoy' y exigen que Omar Fierro regrese al programa

Ciudad de México.- Hace poco más de un mes la famosa actriz Elizabeth Álvarez acudió al programa Hoy para darle promoción a su canal de YouTube enfocado en cocina sin imaginarse que saldría de ahí con trabajo pues la entonces productora, Magda Rodríguez, le ofreció su propia sección.

Luego de esto, semana a semana la esposa del galán Jorge Salinas ha acudido al matutino de Las Estrellas para compartir con el público sus deliciosas recetas y en su mayoría de apariciones, ha tenido muy buena aceptación por parte de los televidentes.

Sin embargo, este lunes 7 de diciembre la intérprete conocida como 'Cuquita' se volvió blanco de las fuertes críticas de algunos internautas por su participación en el programa que ahora produce Andrea Rodríguez Doria.

A través de la cuenta de Instagram de la emisión matutina de Televisa se compartió una fotografía en donde se puede ver a Elizabeth posando desde el foro mientras muestra el platillo que preparó durante esta mañana.

Un par de usuarios se encargaron de destrozar a Álvarez y señalaron que no les agrada verla en el programa. Incluso, explicaron que les encantaría que volviera el actor Omar Fierro, quien antes estaba a cargo de la sección de cocina.

Esta señora no me cae nada bien y no le queda andar de chef".