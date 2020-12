Desprecia a su propia nieta: Enrique Guzmán afirma que Frida Sofía "no canta"

Ciudad de México.- Enrique Guzmán volvió a manifestar gran descontento en contra de su nieta Frida Sofía, quien durante varios meses ha despotricado contra diversos integrantes de su familia, entre ellos su propia madre, Alejandra Guzmán.



Durante una conferencia virtual para promocionar su próximo concierto vía streaming, que se realizará el próximo 26 de diciembre, el cantante confesó que no tiene ningún interés en realizar un dueto con su controversial nieta.

Yo quisiera primero que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tienen muchos ‘vip’, de lo que habla es poco y casi todo son groserías, es difícil entenderla y cuando ella no tiene pues… para hacer un dueto, pues tienen que cantar los dos y ella no canta…”, declaró.

Finalmente, al preguntarle sobre con quién sí desearía hacer una colaboración musical, el intérprete de Payasito se deshizo en halagos para la actual novia de Christian Nodal.

Belinda me gusta mucho, la conozco desde chica he visto el éxito que ha tenido la vi aquí trabajar en teatro y me llamó mucho la atención porque además es buena actriz y me gusta...”, concluyó.