Exhiben la razón por la que Talina Fernández sacó a su nieta de su casa: "Solo quiere la parranda"

Ciudad de México.- Luego de que hace unos días Paula Levy hiciera una transmisión en vivo a través de redes sociales para confesar que era homeless (vagabunda) y acusar a su abuela Talina Fernández de correrla de su casa, ahora un amigo de la familia salió a revelar la supuesta verdad detrás de esta situación.

Esta persona brindó una entrevista a la revista TVNotas de forma anónima y aseguró que la integrante del matutino Sale el Sol jamás dejó a Paula desamparada y explicó la razón por la que ya no la dejó entrar a su hogar.

Mencionó que la jovencita, hija de la fallecida Mariana Levy, comenzó a presentar todos los síntomas de Covid-19 y Talina le pidió que pasara unos días con su novio o algunas amiga hasta que se recuperara pues a ella le daba pánico contagiarse.

Talina literal le dijo: 'No, te recuperas y regresas, aquí no entras enferma porque si me contagias, me muero', pero lo tomó a mal, hizo berrinche y ahora anda diciendo que la corrió, pero Talina es quien la mantiene... siempre le depositó para sus medicamentos y para que comiera bien, jamás le dejó desamparada, y después de que se curó, ya nunca regresó", señaló.