Kourtney Kardashian participará en una importante película con una reconocida TikToker

Estados Unidos.- La famosa empresaria Kourtney Kardashian, hermana mayor de Kim Kardashian volverá a la pantalla grande con interpretando a un personaje en la película He's All That , una nueva versión de la película She's All That de 1999, pero esta vez protagonizada por la TikToker Addison Rae.

Esto se debe a que la mayor del clan Kardashian, compartió una sensual fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve a ella recostada en una cama leyendo el guion de la película y escribió que lo que estaba leyendo era sobre He's All That. Cosa que emocionó mucho a sus seguidores.

Así mismo, la cuenta sobre la película compartió la publicación nuevamente, dando incluso hasta un poco de información relacionada con el nombre del personaje de Kourtney, el cual se llamará 'Jessica Miles Torres'. Por lo que probablemente tenga algo de raíces latinas.

La cinta estará protagonizada por estará protagonizada por Addison Rae como 'Padgett Sawyer' y Tanner Buchanan como 'Cameron Kweller'. Según una entrevista con People, Tanner explicó que la película es bastante a la versión original protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Rachael Leigh Cook, pero esta vez invirtiendo los papeles.