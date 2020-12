¿Regresa 'El Señor de los Cielos'? Manager de Rafael Amaya revela si vuelve a la serie

Ciudad de México.- Karem Guedimin, amiga y manager de Rafael Amaya, en una reciente entrevista ha hablado respecto a que el actor reanude su carrera y si es que planean que él regrese a El Señor de los Cielos, famosa serie de Telemundo que lo lanzó a la fama hace siete años y que próximamente podría iniciar las grabaciones de la temporada 8.

Ahora que Amaya ha reaparecido públicamente y ha salido de la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez en Sinaloa, ha comenzado a surgir la duda respecto a que pasara con su carrera, si regresará o no a la serie que dejó a inicios de la séptima temporada.

Guedimin respondió a las dudas y señaló que querían enfocarse en que Rafael se recupere al 100 por ciento de su problema a las adicciones y la depresión que lo aquejaron en el último año.

Ahorita no tenemos (planes) porque estamos primero esperando que salga bien de esto, que creo que es lo más importante” reveló Guedimin en el programa En casa con Telemundo conducido por Carlos Adyan y Ana Jurka.

Supuestamente tras revelarse que salió de rehabilitación le han 'llovido' varias ofertas para regresar a la pantalla chica, inclusive se sospecha que podría regresar como 'Aurelio Casillas' en El Señor de los Cielos, pero hasta no estar seguros de que Amaya este estable con su recuperación no piensan aceptar nada.

Sí hay muchas propuestas por muchos lados, pero como de ahorita qué vamos a hacer no te puedo decir algo claro porque no hay. Todavía sigue en este proceso y hasta que esté bien es cuando creo ya tenemos que armar acción de qué es lo que debería de hacer o no", indicó la manager de Rafael Amaya.