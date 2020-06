Julio Bracho, actor de Televisa, revela que fue detenido por parecer árabe

Ciudad de México.- El actor, Julio Bracho, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló que ha sido víctima de discriminación por parecer árabe.

Por ser mexicano he tenido mis encontronazos por el racismo, en Alemania, fíjate, es que son varias en Francia, España, no por mexicano sino por cara de árabe ahí me paró la policía secreta, me interrogaron", dijo.