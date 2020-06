Michelle Salas cumple 31 años: La hija de Luis Miguel que creció alejada de su padre

Ciudad de México.- Un día como hoy, pero de 1989, nacía Michelle Salas, hija de Luis Miguel Gallego y Stephanie Salas, por lo que desde su nacimiento su vida ha estado envuelta en la polémica por ser la hija del ‘Sol’, además es integrante de la dinastía Pinal.

Esta joven que no buscó seguir, ni los pasos de su madre en la actuación, ni los de su padre en la música, no por no haber heredado las habilidades, sino que buscó su propio camino, a los 16 años.

Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, declaró la modelo a una revista mexicana.