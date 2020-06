Yuri se sincera y habla sobre las adicciones y excesos en su juventud: "Ya me iba a llevar el chamuco"

Ciudad de México.- La famosa y querida cantante jarocha, Yuri, este lunes 15 de junio ha estado en una entrevista con los conductores de TV Azteca Deportes, Martinoli y el Dr. García, a quienes les confesó que llegó un punto en sus adicciones y excesos de su juventud que el "chamuco" la llamaba y por poco y se la llevaba.

Como se sabe la interprete de Detrás de mi Ventana tuvo una época turbulenta en la que las adicciones y los excesos eran su pan de cada día, lo que la llevó a alejarse un tiempo del mundo del espectáculo.

Confesó que por mucho tiempo estuvo sumergida en el lado oscuro de la fama, donde el ego y la vanidad la dominaban, señalando que no se le hacía raro pues era jarocha y los jarochos eran "traviesos".

Finalmente afirmó que ella nunca ha negado sus errores y la dura etapa pues era una parte de ella, mencionando que sobrepasó los límites a tal grado que sintió que iba a morir pues el "chamuco" ya la llamaba a sus filas, por lo que decidió tomarse un tiempo para reencontrarse y conectar con Dios.

Ora sí que yo no soy de las que se dan golpes de pecho y digo que yo soy santa, santa seré y santa me moriré, ora sí que yo soy una hija de mi mamá y de mi papá, yo he tenido mis debilidades y obviamente llegó un punto en que me tuve que acercar a Dios porque ya me andaba cargando la fregada, ya sentía que el chamuco ya me estaba diciendo: 'Ven, ven, ven'", finalizó Yuri.