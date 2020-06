"Qué ricura": Luz Elena González presume sus ejercicios y altera los sentidos

View this post on Instagram

Asiu0301 termino de hacer ejercicio, con toda la motivaciou0301n y ganas de ser mejor cada diu0301a, trabaja para ti, vive para ti, se feliz por ti, haz lo que te gusta y disfruta de la vida como solo tuu0301 lo sabes hacer, que no te importe el que dirau0301n por que al final la gente no sabe quieu0301n eres, solo tu familia y amigos que de verdad te han demostrado a lo largo de los anu0303os que eres importante para ellos, si vives para los demau0301s estau0301s condenado a ser infeliz y amargado ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0f!!!! Tengo 45 anu0303os y esta lecciou0301n para mi es una de las mau0301s importantes, por que tomar decisiones para agradar a los demau0301s solo te llevarau0301 a enterrar tus suenu0303os!!!! Feliz ombligo de semana para tod@s los quiero u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f @analaufit @byle360 #fitnessmotivation #workout #happy #loveyourself #love