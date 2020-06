Bárbara de Regil se broncea en el patio de su casa con tremendo bikini naranja

View this post on Instagram

Diu0301a 69 en Casa u2665ufe0fu2728 Repite conmigo HERMANITA u2728 SOY UN ALMA LLENA DE MAGIA ud83dudcabud83cudf3b SOY UN UNIVERSO ENTERO LLENO DE VIDA ud83eude90SIEMPRE FUERTE , VALIENTE Y LLENA DE VIDA ud83cudf8b SACO DE MI CUERPO TODAS LAS ENERGIu0301AS NO DESEABLES , ANGUSTIAS y SENTIMIENTOS CONTRADICTORIOS La segunda foto es parte de mi felicidad de esta cuarentena u2728