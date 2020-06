Ingrid Brans 'La Reata' rompe la reglas de Instagram con atrevida foto sin ropa

Ciudad de México.- La irreverente Ingrid Brans, también conocida como La Reata por su participación en La Mañanera de Brozo, sabe bien cómo poner a todo Internet a hablar de ella con una simple foto.

Tal y como lo hizo con una reciente publicación de Instagram donde la conductora y modelo argentina se desprendió de toda la ropa para posar totalmente al natural, sin una pizca de pudor.

‘Qué la locura me acompañe hasta que la muerte me reciba y que esta misma tema tanto de haber tocado su puerta que no quiera recibir otra Anunnaki reencarnada en mujer....’, escribió la famosa.