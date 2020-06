Actriz de Televisa festeja el Día del Padre con foto de su mamá; su papá nunca estuvo con ella

Ciudad de México.- Daniela Romo, reconocida actriz y cantante que ha protagonizado múltiples producciones de Televisa, conmemoró el Día del Padre con una fotografía de su mamá, ya que para ella su madre siempre fungió el papel de ambos padres.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una imagen en la que aparece dando un tierno abrazo a su madre Teresa Corona, además de agregar una felicitación a su madre por la especial celebración.

A post shared by DANIELA ROMO (@danielaromoweb) on Jun 21, 2020 at 1:29pm PDT

View this post on Instagram

Asimismo, la protagonista de la nueva telenovela Vencer el desamor publicó una imagen para desear un feliz Día del Padre a sus seguidores de redes sociales.

A post shared by DANIELA ROMO (@danielaromoweb) on Jun 21, 2020 at 9:54am PDT

View this post on Instagram

Como se ha de recordar, la cantante ha revelado en el pasado que durante su infancia no tuvo una relación cercana con su padre, pues él nunca formó parte de su vida y tampoco estuvo al lado de su mamá una vez que ella nació.

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, la cual data de 2015, Daniela Romo abrió su corazón y habló sobre la ausencia de su padre en su vida.

Él ya no vive, pero pues nunca formó parte de mi vida, nunca quiso formar parte de mi vida y después yo ya no quise. Son los caprichos mensos que tiene uno cuando es orgullosa y tonta, y que es joven", expuso entonces la actriz.

En los festivales del Día del Padre yo decía: 'No podría ser un día de vacación, o sea, no me pueden dar el día libre a mí'. Pero mi mamá me enseñó lo más grandioso y ahora se enoja, eso es peor, porque me decía: 'Tú vas y haces tu tarea, haces tu regalito y me lo das a mí, porque yo soy tu papá y tu mamá'", continuó relatando.