Adiós rencores: 'El Buki' recibe especial mensaje de su hija mayor, Beatriz Solís

Querido pau2019, como te lo dije y lo sabes me siento sumamente agradecida con la vida y con Dios de tenerte. Eres una parte enorme, irreplaceable en mi corazou0301n, no tengo palabras para expresar el amor que te tengo porque es infinito. Te ADORO PAPAu0301! Feliz diu0301a de el padreu2764ufe0fud83eudd7a @marcoantoniosolis_oficial