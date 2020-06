Livia Brito calienta a fans con sensual baile en entallado 'outfit' negro

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Livia Brito, enfundada en un entallado 'outfit' deportivo totalmente negro ha realizado un sensual baile con el que ha calentado a sus millones de seguidores en TikTok que la han llenado de piropos.

Brito con una escotada blusa negra, que no deja nada a la imaginación, y unos ajustados leggings negros ha meneado su cadera en su modo más diva desatando la locura entre sus fans.

Livia a través de su TikTok interpretó un fragmento del tema, De Ti Me Enamoré, tras lo que dijo "naah, yo no me enamoro", comenzando un ritmo más movido con el que se dejo llevar.

Fuente: TikTok @liviabritopestanas