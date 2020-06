Raquel Bigorra acalora las redes al posar en infartante vestido escotado

View this post on Instagram

Cuando al diu0301a le falte sol, pou0301nselo tuu0301. Feliz jueves familia. Traigo en mente mi plan perfecto : u201c fluye, deja que la vida te sorprenda u201c . Gracias a mi @martiespinooficial por este regalo de cumple tan bello. Un conjunto de @luremoficial que vas a amar. u00bf A quien no le gusta contagiar de alegriu0301a a los que tenemos cerca ? Asiu0301 me siento con este jueguito. Vibrante , sabrosa, caribenu0303a, compartida y gozadera. Jajajjajaja En mis stories les comparto como me puse este panu0303uelo. Pau2019 que no batallen con el cepillo. #makeup @yosoymannu haciendo equipo con nuestro @ivanplascenci quien me peinou0301 divina pero yo de caprichosa, me puse mi trapo en la cabeza ud83eudd26u200du2640ufe0f Mis arracadas personalizados me las mandu00f3 ( tambiu00e9n de cumple ) mi @zhoe_parodi Me fascinaron. Pide las tuyas ud83dude4f