Devoran a Ingrid Coronado por su 'look' y descuidada figura: "Pelona, arrugada y sin nada"

No permitas que nada de lo que sucede en la vida sea lo suficientemente importante como para que cierres tu corazu00f3n. Cuando sientas que tu corazu00f3n comienza a cerrarse, solo di: No, no te voy a cerrar. Me voy a relajar. ud83dude0c #Su00e1bado #Cuarentena #Feliz #Corazu00f3n #Amor #Quu00e9dateEnCasa #Agradecida