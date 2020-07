Ana Martin impacta en Instagram al mostrar la vez que acabó "muerta" en pleno foro de Televisa

View this post on Instagram

u00a1Muerta! Despuu00e9s de hacer tantas escenas en Un Gancho al Corazu00f3n me quedu00e9 perdidamente dormida... u00a1Enmedio del Set! Ahu00ed era yo Nieves, la mamu00e1 de @negroaraiza y la protagonista era mi querida @dannagarciao.