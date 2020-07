¿Qué fue de Adriana Nieto? Tras despido de 'Locura de amor', dejó Televisa y quedó en el olvido

Ciudad de México.- La actriz Adriana Nieto es recordada por su protagónico en la inolvidable telenovela Locura de amor junto a Juan Soler, sin embargo, se alejó del espectáculo por años y nunca logró retomar su carrera exitosamente.

Adriana egresó del CEA de Televisa y debutó en las telenovelas en el año 1998 con un pequeño papel en La Usurpadora junto a Gabriela Spanic. Ese mismo año le llegó su primer papel importante en El Privilegio de Amar, novela protagonizada por la desaparecida actriz Adela Noriega.

En este proyecto Adriana interpretó a la hermana del otro protagonista de la historia, René Strickler. En 1999 participó en Cuento de Navidad y luego Por tu amor. Finalmente, su salto a la fama llegó en Locura de amor (2000), novela que fue un rotundo éxito en Televisa.

Ahí dio vida a la estudiante rebelde 'Natalia Sandoval' y Juan Soler al psicólogo escolar 'Enrique Gallardo'. Sin embargo, fue despedida de la producción y reemplazada por Irán Castillo en medio de rumores.

Entre ellos decían que llegaba tarde a grabaciones provocando varios retrasos hasta que se negaba a besar a su compañero, especulaciones que ella misma negó años después. A partir de ese momento, se retiró de la actuación por varios años. En 2011 se casó y tuvo tres hijos.

Tiempo después se divorció e intentó retomar su camino como actriz en el 2015, sin embargo, su regreso ha sido lento y sin personajes exitosos como en Locura de Amor.

Se sabe que ha participado en algunos capítulos de Como dice el dicho (2015-2016), también estuvo en la primera temporada de La Piloto (2017), Like (2018-2019), en la serie de Silvia Pinal como Sylvia Pasquel y finalmente un episodio de La Rosa de Guadalupe este año.

Se arrepiente pero le sirvió el tiempo para madurar y estar cerca de su familia. Apenas hace unos meses se volvió a casar en Cancún. Según comentó la conductora de Cuéntamelo Ya! Cynthia Urías, ella se retiró por culpa de su exesposo.

Se retiró por su exesposo. Venía y armaba tremendos zafarranchos. A mí me contó Juan Soler, era una locura. Era tan insoportable la situación que se vivía no tanto con ella si no con el esposo, por lo que decidieron reemplazarla".