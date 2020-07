Tras superar el cáncer, Memo del Bosque se quedará sin exclusividad en Televisa

Ciudad de México.- Tras una dura crisis de salud que lo mantuvo al borde de la muerte debido al cáncer, el productor Memo del Bosque, regresó a los foros de Televisa el 12 de julio para supervisar los ensayos de Minuto para Ganar VIP.

Sin embargo, su contrato de exclusividad con la televisora está a punto de llegar a su fin, y platicó sobre lo que ocurrirá tras esto en el programa radiofónico Fórmula Espectacular.

Todo parece apuntar a que Memo ya no está interesado en lanzar una nueva temporada de Nosotros los Guapos, pues ahora que está mejor de salud tiene ambiciones más grandes como una película o una serie.

A mí no me gusta hacer siempre lo mismo, sino sentir que voy creciendo y estar a otro nivel, ver qué otros retos me puedo poner. Entonces platicaremos y esperemos llegar a algo, y feliz y contento de seguir trabajando."