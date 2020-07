¡Playa y calor! Lis Vega se deja ver con escandaloso vestido red y bikini negro

Miami, EU.- La actriz y cantante Lis Vega sabe muy bien cómo poner a delirar a sus fanáticos de Instagram, pues casi a diario se pone muy generosa cuando de publicaciones subidas de tono se trata.

Y este día no fue la excepción, pues la famosa cubana publicó unas cuantas imágenes de una escapadita a las playas de Miami donde se dejó ver con un vestido de red y un diminuto bikini negro con el que dejó ver de todo.

La espalda a todo lo negativo, a todo lo que no llene mi alma, a todos los que no confiaron en mí, a todos los que me quieren ver derrotada, a todos los que me soltaron de la mano cuando más los necesitaba, a todo lo que no vibre alto, a todo lo que no me sirve, a las injusticias, el desamor, la envidia, el odio, la violencia, la desigualdad, la falta de amor , yo mando en mi mundo interior, y quiero luz en el”, escribió la famosa.