VIDEO: Maribel Guardia revela la peculiar historia detrás de nombre artístico

Ciudad de México.- La actriz y cantante Maribel Guardia le brindó una íntima entrevista al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante donde hablaron de las vivencias y la larga carrera de la famosa.

Durante la charla, la famosa de 61 años reveló que su nombre real es Maribel Fernández, pero se vio en la necesidad de cambiarlo ya que una cinta en la que participaría dos de los actores principales ya llevaban ese apellido.

Cuando vengo a México, el zar de cine nacional Don Gregorio Walerstein, es el que me llama para primera película con Vicente Fernández y me dice ‘oye no te puedo poner Maribel Fernández’ porque ya estaba ‘La Pelangocha’ Maribel Fernández.

En medio de este dilema, la costarricense contó que Gregorio le pidió que le nombrara los apellidos de sus familiares y cuando ella pronunció Guardia, el cineasta le dijo “Guardia, te vas a llamar Maribel Guardia”.

Además, Maribel confesó que el que se convirtió en su nombre artístico viene de su bisabuelo, Tomás Guardia, el único dictador que tuvo Costa Rica y quien falleció de causas naturales cuando ejercía el mando del país en 1882.

Fuente: Imagen Entretenimiento