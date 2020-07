Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este miércoles 8 de julio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este miércoles 8 de julio de 2020.

Aries

Abundantes tentaciones a nuevas relaciones. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Enhorabuena, ha conseguido llegar al peso deseado.

Tauro

Día de comprensión y placidez amorosa. Hoy le devuelven el dinero que prestó hace tiempo. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Al iniciar un viaje, lleve los medicamentos básicos.

Géminis

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

Cáncer

Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. No descuide los asuntos inmobiliarios. Tendrá una falsa sensación de que no puede con su trabajo. Su organismo exige que deje a un lado todo tipo de excesos.

Leo

En el amor, no habrá quien se le resista. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

Virgo

Enamorará a quien lleva rondando durante un tiempo. Momento propicio para invertir en el hogar. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Supere ese temor a una posible enfermedad.

Libra

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Su previsión hace que esté económicamente tranquilo. Centre sus energías en el trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Escorpio

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Sagitario

Jornada de grandes vivencias emocionales. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Por fin decide completar su formación profesional. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Capricornio

Nota que algunas personas le atraen bastante. Aunque su economía vaya bien, modere sus gastos. Los vientos laborales soplan a su favor. Notará mejoría aplicándose un tratamiento de relajación.

Acuario

Tranquilas las cosas del corazón. Los negocios pueden ser adversos para usted. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. Deprimido por esas pequeñas molestias, anímese.

Piscis

Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. Mala suerte en lo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. La música y la lectura son buenas medicinas.