¡Irreconocible! Así lucía Linet Puente hace 18 años en su llegada a TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa conductora de Ventaneando, Linet Puente, no pudo dejar pasar la oportunidad para unirse a la celebración del 27 aniversario de TV Azteca y logró hacerlo de especial manera.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió una enorme serie de fotografías donde agregó incluso momentos del recuerdo cuando apenas empezaba su camino en esta famosa televisora.

Son demasiadas imágenes las que quisiera compartir, pero no terminaría nunca. Tengo 18 años en Azteca y vaya que he gozado haciendo lo que me gusta”, destacó en el post.