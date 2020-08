Conoce a Efraín Félix, integrante de la banda GBLI

Los Mochis, Sinaloa. La banda Garibaldi, famosa en los años 90, ahora tiene nuevos representantes, ocho talentosos jóvenes que están dispuestos a devolver la fiesta, música y alegría al 2020 pero ahora bajo el nombre de GBLI.

El grupo musical integrado originariamente por Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Javier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega, ahora está conformado por Ana Sámano, Jean De Las Heras, Perla Caballero, Efraín Félix, Issa González, Karla Portilla y Arturo Ponce.

Para compartir este nuevo proyecto, Efraín Félix de 23 años, platicó en entrevista con TRIBUNA como ha sido su camino hacia el mundo del entretenimiento y sus planes futuros.

Al joven originario de Los Mochis, Sinaloa, siempre le gustó participar en obras de teatro escolares y proyectos artísticos, los cuales mantenía como un hobbie, hasta que un día le llegó una oportunidad que no pudo rechazar.

Yo estudio Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tec de Monterrey en Querétaro, ya que me gané una beca del 100 por ciento y estoy muy agradecido. Tiempo después (de entrar a la universidad) me dijeron sobre el casting para GBLI y pues lo hice, porque no tenía nada que perder y sin querer, me quedé como integrante y tuve que irme a vivir a CDMX”, explicó el joven.