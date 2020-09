Jorge Falcón revela la razón por la que dejó de ser dentista para dedicarse a la comedia

Ciudad de México.- De sus 67 años de vida, el famoso comediante, Jorge Falcón, a dedicado 47 a sus carrera artística sobre los escenarios, en su entrevista reciente para la revista TV Notas, contó acerca de su vida y como fue que eligió cambiar el rumbo de su vida.

Jorge mencionó, que antes subirse a los escenarios y ganar fama como una de las personas más cómicas de todo México, estudió la carrera de cirujano dentista , además de que llegó a ejercer su profesión.

Me gradué de cirujano dentista, en la UNAM, y hasta tuve mi consultorio; pero, me empezó a llamar más la atención dar shows y cantar en centros nocturnos", contó.

A pesar de que hizo lo posible por mantenerse con los dos trabajos, Falcón señaló que esto se le comenzó a complicar bastante, por lo que para el fue un parte aguas el decidir a lo que se dedicaría.

Así es, hasta que se me empezó a complicar seguir atendiendo a mis pacientes, entonces decidí cambiar el rumbo de mi vida y dedicarme al medio artístico", aseguró.

Señaló, que le encantaba practicar la odontología, pero luego de haber encontrado su don, su vida cambió y fue mucho más feliz al poder llevarlo a la práctica.

Me encantaba la odontología, pero creo que todos nacimos con un don y cuando lo descubres y lo llevas a la práctica, tu vida cambia y eres más feliz. A mí siempre me gustó cantar, hacer reír a la gente y eso me hizo empezar a ganar dinero, entonces sentí que hacía lo correcto”, dijo Jorge Falcón.