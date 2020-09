Dulce María celebra sus más de 7 millones de seguidores y muestra su pancita de embarazo

View this post on Instagram

Para celebrar la vida y que ya somos 7.7 millones de Guerreros les dejo una foto de cu00f3mo va creciendo la pancita ud83eudd30ud83cudffbud83dudc93no se ve muy bien pero se las dejaru00e9 tambiu00e9n en mis historias que se ven completas ud83dude4cud83cudffcud83eudd17 muchas bendiciones para tod@s! Cuidu00e9monos mucho u2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83dude4cud83cudffc