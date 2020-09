Salvador Zerboni cuenta que no logró reconocer a su ex por sus cirugías estéticas

Ciudad de México.- Hoy en día se ha vuelto normal saber que algún famoso o famosa acuda a los arreglitos estéticos para mantener una imagen joven, sin embargo, el actor, Salvador Zerboni, no está de acuerdo con esto.

Esto pues el galán de telenovelas aseguró al programa Hoy, que no piensa en acudir a las cirugías para mantenerse guapo, pues afirmó tener el miedo de quedar irreconocible.

Pues soy como el retrato de Dorian Gray me mantengo bien la verdad es que me da miedo los arreglitos me cuido soy súper metrosexual uso como ocho mil cremas y me hidrato la piel en todo lo que pueda, pero los arreglitos me dan miedo que si al rato ya no me van reconocer", dijo Salvador.