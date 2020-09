Fans de Louis Tomlinson 'cancelan' premios Billboard por supuesto sabotaje

Estados unidos.- Los premios de la revista Billboard son la ceremonia que premia lo más sobresaliente y relevante de la la música, este año se celebrarán el 14 de octubre. Sin embargo, durante las votaciones ocurrió algo que molestó a cierto grupo de fanáticos.

Según comentan, los Billboard estarían saboteando al exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson. Esto de debe a que Louis estaba encabezando las listas como ganador media hora antes de que terminaran las votaciones e incluso un minuto antes, pero Billboard simplemente ignoró esto, eliminó a Tomlinson y Harry Styles, su excompañero de la banda juvenil ganó.

Los reclamos a la revista no tardaron en estallar en las redes sociales, además de que seguidores de Louis también decidieron mandar apoyo a su ídolo por el supuesto sabotaje que recibió y no atacar a Styles pues para ellos, el no tiene la cumpla de nada de lo sucedido.

Aquí no se trata de que amemos más a uno que a otro, se trata de lo justo, y lo justo era respetar que Louis Tomlinson iba ganando #billboardisfake pic.twitter.com/6iGHI4qwGv — Gaby Dc (@GabyDc86004574) September 29, 2020

Además, fanáticos de otros cantantes aseguran que el caso el Louis Tomlinson no es es único y esto se debe a que Twice, un grupo femenino de K-pop fue afectado por algo similar al lo que le sucedió exmiembro de One Direction.

Fuentes: Twitter @louisat52097155, @ GabyDc86004574 y @LovetwiceDubu