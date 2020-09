Lucero impacta a sus fans al recordar su juventud con estas fotos de Instagram

View this post on Instagram

Nuestro #LuceroPodcastud83cudfa7 de esta semana viene lleno de nostalgia y momentos que atesoro siempre ud83eudd70, uno que otro susto pero sobre todo experiencias su00faper bonitas que compartir ud83eudd2dud83dude09. Acompu00e1u00f1enme a escucharlo! (Link en Bio)