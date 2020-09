Ex de Fernando Carrillo no se queda callada y da fuertes revelaciones del actor

Ciudad de México.- Margiolis Ramos, la expareja de Fernando Carrillo, quien es padre de su hijo, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, dio fuertes declaraciones del actor.

En su mensaje, Ramos asegura que él sigue siendo el mismo irresponsable, pues recientemente había indicado que gracias a una terapia de sanación había mejorado la relación con su expareja.

Podría interesarte: Tras exhibir catálogo de Televisa, polémica actriz llega a 'Hoy' y revela fuerte secreto al aire

No, no ha mejorado; nunca ha sido ni sana ni cordial, pues él sigue sin dar la pensión para nuestro hijo, es muy irresponsable y no se puede conciliar nada con él”, dijo.

Con respecto a la nueva paternidad del histrión mencionó que espera que eso lo haga cambiar, pues no ha apoyado en lo absoluto a quien es su único hijo.

Lee también: Destrozada y al borde del llanto, desaparecida actriz de Televisa visita 'Hoy' y hace fuerte súplica

Por otro lado, indicó que a él le gusta hacerse la víctima atacándola, al decir que le permite ver al menor, sin embargo no ha querido visitarlo a Estados Unidos.

Tiene que buscar la manera de hacerse la víctima y lo hace atacándome. Me ha dicho de todo, pero no se da cuenta de que no me está haciendo daño a mí, sino al niño”, mencionó.