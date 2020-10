Junto al lago, Jimena Sánchez deslumbra a fans al tomar el Sol de una espectacular manera

View this post on Instagram

Monday Night Baby ud83dudda4 Hoy es un diu0301a histou0301rico para los @Raiders, con su primer juego en Las Vegas. Hay muchos sentimientos, de extranu0303ar a Oakland Raiders, de no poder estar este diu0301a en Las Vegas con la Nation, de expectativa de lo que viene en esta nueva etapa. Sea como sea estoy contigo and just win baby! #raidernation #Raiders #lasvegasraiders ud83dudda4 #photobooth ud83dudcf7