Martha Higareda relata el incómodo momento que vivió con Verónica Castro en un restaurante

Ciudad de México.- La actriz, Martha Higareda, mediante una podcast en YouTube recordó la vez que se encontró con Verónica Castro en un restaurante de Estados Unidos.

Fue entonces que la dueña del local le pidió a Higareda que se la presentara, dándose una gran sorpresa, por la forma de actuar de la madre de Cristian Castro.

Estaba con mi amiga que se llama Normita, ella tenía unos restaurantes con su esposo en diferentes lugares de Estados Unidos y en esta ocasión fue en Houston. El restaurante estaba completamente vacío porque lo acababan de abrir y de repente estamos comiendo Normita y yo, y me dice ‘Martita ahí está Verónica Castro, tú que eres famosa entre famosos se conocen, preséntamela’ y yo no la conocía. Sabía quién era, pero no la conocía en persona”, empezó.

Y es que Vero, se sentó junto a la dueña e Higareda, donde les dijo las razones por las que estaba en Houston, sin embargo al hablar traía un perejil en el diente, algo que llamó la atención de las mujeres.

Ella se estaba comiendo una pasta que es verde, que se llama pesto el aderezo, entonces se le atoró un perejil en el diente y Verónica Castro es preciosa y tiene una sonrisa hermosa, entonces nos está empezando a contar la historia de cómo se cayó del elefante y mi amiga y yo nos volteamos a ver y nos dice ‘fíjate que estaba en el elefante y total que me caí, me di un ranazo hacia atrás y me tuvieron que operar y me abrieron el cuello’", dijo.