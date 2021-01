Chris Pratt podría remplazar a Harrison Ford en futuras cintas de 'Indiana Jones'

Estados Unidos.- Como se ha informado varias veces, Harrison Ford está listo para regresar como su legendario personaje de 'Indiana Jones' por quinta vez y se cree que será la última que lo haga, pero según anuncia We Got This Covered, Disney y Lucasfilm, están considerando que sea Chris Pratt el sucesor.

Esto no causó mucha sorpresa ya que Pratt ha trabajado con Disney antes interpretando a 'Peter Quill' /'StarLord' en cuatro películas de Marvel. Además de que prestó su voz para 'Barley Lightfoot' en Onward de Pixar, por lo que se justifica bastante el hecho que de el pueda tomar el manto de Ford.

Fue el informante Daniel Richtman quien corrió el rumor al medio declarando que Lucas Film está interesado en Pratt para algún tipo de precuela del personaje. Sin embargo, no hay muchos detalles al respecto por lo que todo se mantienen en especulaciones por el momento.

Además, tanto Chris Pratt como Harrison Ford han negado los rumores al respecto, pero también se cree que la empresa se tenga otros proyectos entre manos relacionados al personaje. Por lo pronto es Richtman quien sigue compartiendo información relacionada al tema en su cuenta de Patreon.