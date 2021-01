Mónica Castañeda revela en 'Ventaneando' por qué se arrepintió de casarse

Ciudad de México.- La famosa especialista en espectáculos, Mónica Castañeda, se sinceró frente a las cámaras del programa Ventaneando e hizo algunas íntimas revelaciones sobre su vida privada que pocos conocen.

La conductora ya había revelado a la revista TVNotas que se arrepintió de casarse en el año 2000 porque sentía que estaba apresurando las cosa.

Ahora a través de la dinámica del 'Sabías qué' que se publicó en YouTube, Mónica contó si estaría dispuesta a volver a llegar al altar ahora que tiene 41 años.

Podría ser, no es algo que me haga falta, realmente desde hace tiempo no he pensado en el matrimonio, y no me ha hecho falta hasta el momento”, explicó.