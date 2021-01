"Rechace tres anillos": Rebecca de Alba revela porque no se ha casado aun

Ciudad de México.- Durante mucho tiempo, la conductora de televisión, Rebecca de Alba ha logrado generar gran intriga sobre su situación sentimental, debido a que, a pesar de sus noviazgos, no se ha casado aun.

Sin embargo, en su reciente entrevista con Yordi Rosado, la también periodista compartió que ha recibido varias propuestas para contraer matrimonio, las cuales ha rechazado al no ver futuro en sus relaciones.

Por si fuera poco, contó sobre la vez que uno de sus novios le fue a entregar el anillo de compromiso, el cual era de su abuela, pero todo acabó saliendo mal.

Me dice: Es que quiero que te cases conmigo y este es el anillo de mi abuela, era así algo como muy preciado, y como fue muy atropellado todo, cerré la caja y le dije: No, no, no, ¿cómo crees? Y ¡tan! El anillo se fue a la alcantarilla y, a parte, en época de lluvias, imposible volverlo a encontrar", con Rebecca.