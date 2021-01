"Me vale ver...": 'El Capi' Pérez responde a haters por hacer trampa en juego de 'VLA'

Ciudad de México.- Dentro del programa matutino, Venga la Alegría, se cuenta con diversas secciones para entretener a todo tipo de público; las dinámicas o juegos una de las más populares entre los seguidores de este show.

Una de estas competencias es aquella conocida como El Sin Palabras, donde los presentadores se dividen en grupos y tratan de adivinar una frase que se les dice solamente con señas o mimicas.

Dicha sección ha generado tremenda controversia, pues existen varios fans que señalaron a 'El Capi' Pérez de estar haciendo trampa para poder ganar siempre, cosa que se elevó al grado de recibir críticas hacia su persona.

Ante esta situación, el también famoso comediante decidió responderle de una vez por todas a sus haters sobre este tema a través de sus historias de Instagram.

Estaba leyendo algunos mensajitos respecto al juego de este día, El Sin Palabras, me están diciendo que soy un tramposo, un deshonesto, que no sirvo ni pa' ching… mi madre, lo único que tengo que decir es lo siguiente", dijo 'El Capi', quien luego mostró un clip con el texto "Me vale ver…".