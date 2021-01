Altair Jarabo, actriz de Televisa, revela que su abuelita murió durante la pandemia

Ciudad de México.- La actriz Altair Jarabo, quien actualmente forma parte del elenco de la novela Vencer el desamor, confesó lo más difícil que vivió en este caótico 2020 y fue la muerte de una de sus abuelitas.

A través de una entrevista para Quién retomada por el portal de TVNotas, la guapísima artista de Televisa explicó que su abuela dejó este mundo y gracias a la pandemia, sí se pudo despedir de ella.

Altair contó que debido a que estuvo encerrada por varios meses ante la contingencia de Covid-19, pudo convivir con su abuela durante los últimos días que vivió y tuvo el tiempo de despedirse como se debe.

Me pasó algo negativo, ya lo dije por ahí, que murió mi abuelita, fue algo triste pero a la vez si yo no hubiera estado encerrada en la casa dos meses, sin saberlo, no me hubiera despedido de ella".